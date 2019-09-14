Сьогодні Україну місцями накриють дощі

Фото: в Україні очікуються дощі (facebook.com/ukrgmc.official)

У західних і східних областях сьогодні дощі

Погода в Україні 14 вересня різко погіршилась у центрі, на заході та сході, температура повітря впала до +22. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

Синоптики повідомляють, що у західних областях, крім Волинської та Рівненської, очікуються дощі. Там температура повітря вдень досягне +19+22, вночі очікується +11+14. У центрі України також похолодає, температура повітря вдень досягне +20+22, вночі очікується +12+14.

Також синоптики зазначають, що у східних областях сьогодні дощі. Температура повітря вдень досягне +22+24, вночі очікується +13+15. Натомість, у Запорізькій, Донецькій областях буде сонячно.

Південь України 14 вересня сонячний. Там температура повітря вдень досягне +25+27, вночі очікується +14+16. У Криму та Кримській області також без опадів.

Погода у Києві на сьогодні

У столиці сьогодні очікують дощі. Температура повітря вдень впаде до +20+22, вночі очікується +12+14.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко також дала прогноз, що на вихідні в Україні буде прохолодно.