Синоптики попередили про підйом рівня води в річках західних регіонів України впродовж 5-7 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, через випадіння великої кількості опадів 5-6 травня можливе підняття рівня води у річках Закарпатської області. Рівень підніметься на 0,3 - 1,0 м.

Також, підняття рівня води прогнозується у річках басейнів Прута та Сірета у період з 6 по 7 травня.

Синоптики зазначили, що підйом рівень води в річках не призведе до негативних наслідків.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попереджали про можливе підняття рівня води у річках Тернопільської та Івано-Франківської області. Очікувалось, що рівень води в річці підніметься на 0,3 - 0,8 м з подальшим затопленням заплави та сільськогосподарських угідь.

Як повідомляло РБК-Україна, Укргідрометцентр дав прогноз на травень. За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-89 мм, в Карпатах до 134 мм, що в межах середніх багаторічних значень, середня місячна температура в травні повітря становить 13-17 градусів тепла, в гірських районах 7-12 градусів тепла, заморозки ймовірні як на поверхні ґрунту, так і в повітрі.