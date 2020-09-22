ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Сонячно і до+26 градусів: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Вівторок 22 вересня 2020 08:00
Сонячно і до+26 градусів: прогноз погоди на сьогодні
Фото: осінь в Україні (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Погода в Україні сьогодні, 22 вересня, буде сонячною і без опадів. Температура повітря сягатиме +26 градусів вдень.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Практично на всій території країни температура повітря буде коливатися в районі +23+25 градусів. У Сумській, Харківській, Полтавській, Луганській та Донецькій областях очікується +22+24 градусів вдень.

Вночі температура знизиться до +5+7 градусів, на Закарпатті +7+9, у Харківській, Луганській і Донецькій областях +4+6 градусів.

Сонячно і до+26 градусів: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз в Києві

У столиці сьогодні буде сонячно. Температура повітря коливатиметься від +23 до +25 градусів вдень від +5 до +7 градусів вночі.

Сонячно і до+26 градусів: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, минулого тижня в Україні спостерігалися перші заморозки. Температура повітря місцями опускалася до 0 градусів. При цьому синоптики прогнозували прохолодну погоду до 22 вересня, після знову потепління.

Також повідомлялося, що з 22 вересня в Україні починається "бабине літо". Погіршення погоди очікується 27 вересня.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Гідрометцентр
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся