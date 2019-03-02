Синоптики попередили про лавинну небезпеку в Карпатах

Наступного тижня в Карпатах через відлигу збережеться загроза сходження лавин

В Карпатах в связи с оттепелью со следующей недели ожидается высокая угроза схода лавин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что по данным Гидрометцентра, 4 марта в связи с оттепелью в горах Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в некоторых областях Украины ожидаются осадки в виде небольшого снега. В частности, в восточных и Сумской областях, а также в Карпатах местами снег, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью до -8, днем до +2. На Закарпатье и крайнем юге страны ночью около 0, днем до +6.

Также ранее сообщалось, что на выходных 2-3 марта в Украине похолодает. Ночью предполагается до - 8, в Сумской и Харьковской областях, вероятно, до -12, на юге - около нуля. Днем 2 марта будет холодно, от -2 до +2, на юге и в Закарпатье от +2 до +6. В воскресенье, 3 марта, днем потеплеет до +6 , на западе до +9, однако холод еще останется в восточной части от -2 до +2.