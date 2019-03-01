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Потепління в Україну прийде з дощами, - синоптик

Новини » Суспільство    01.03.2019 - 12:12
Потепління в Україну прийде з дощами, - синоптик
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Підвищення температури слід очікувати з 4 березня

Погода в Україні: потепління почнеться з наступного тижня, однак з періодичними дощами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook

Як зазначається, на вихідних, 2-3 березня в Україні похолодає. Вночі передбачається -3-8 градусів, у Сумській та Харківській областях, ймовірно, до -9-12 градусів. На Півдні - близько нуля.

У денні години 2 березня буде холодно, від -2 до +2 градусів, на Півдні та на Закарпатті +2+6 градусів. У неділю, 3 березня, вдень потепліє до +2+6 градусів, на Заході до +9 градусів, проте холод ще залишиться у східній частині, -2+2 градуси.

Крім того, синоптик повідомляє, що мокрий сніг очікується в суботу на Сході України та на Запоріжжі. У більшості областей переважатиме суха погода.

У Києві у суботу - холодно, вночі -4-6. вдень -1+1, у неділю вночі -6-8, вдень потепліє до +2+5 градусів. Опадів не очікується.

Потепління в Україну прийде з дощами, - синоптик

РБК-Україна писало, що у перший день весни, сьогодні, 1 березня, очікується місцями мокрий сніг, повітря подекуди прогріється до +8 градусів. Мокрий сніг, невеликий переважно, пройде на Сході, Півночі та у більшості центральних областей. 

Нагадаємо, сьогодні, 1 березня, на всій території України очікується сильний вітер з поривами до 20 м/с.

Погода на сьогодні: в Україні місцями сніг, вдень до +9 Синоптики розповіли про погоду в Україні 1 березня
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