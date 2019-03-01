В деяких областях України завтра очікується сніг

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У східних і Сумській областях, вночі і в Карпатському регіоні місцями очікується невеликий сніг

В Україні завтра, 2 березня, в деяких областях країни очікуються опади у вигляді невеликого снігу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, у східних та Сумській областях, вночі і в Карпатському регіоні місцями невеликий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі до -8 градусів, вдень до +2. На Закарпатті та крайньому півдні країни вночі близько 0, вдень до +6.

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко заявила, що потепління почнеться з наступного тижня, проте з періодичними дощами. На вихідних, 2-3 березня в Україні похолодає. Вночі передбачається -3-8 градусів, у Сумській і Харківській областях, ймовірно, до-9-12 градусів. На півдні - близько нуля.

РБК-Україна писало, що в перший день весни, 1 березня, очікується місцями мокрий сніг, повітря подекуди прогріється до +8 градусів. Мокрий сніг, переважно невеликий, пройде на Сході, Півночі та в більшості центральних областей.