Негода пройшлася Україною. Без світла понад 20 населених пунктів
Фото: у двох областях знеструмлено 24 населених пункти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Після негоди, яка пройшлася низкою областей України, без електропостачання залишилося понад 20 населених пунктів. Знеструмлення зафіксовані у Донецькій та Луганській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.
Станом на сьогоднішній ранок внаслідок поривів вітру, дощу та грози системи автоматичного захисту ліній електропередач спрацювали у 24 населених пунктах, в результаті чого вони були знеструмлені.
У Донецькій області без світла зараз 14 населених пунктів, а в Луганській - 10. Над відновленням електропостачання працюють бригади місцевих обленерго.
Нагадаємо, станом на вчорашній ранок без електропостачання через негоду залишалося понад 90 населених пунктів.