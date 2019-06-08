Синоптики попередили про град та шквали

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні у суботу, 8 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, сьогодні у більшості регіонів країни очікується погіршення погоди. Вдень у Одеській, Сумській, Харківській, а також у західних та центральних областях прогнозуються град та шквали вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі оголосили штормове попередження на суботу, 8 червня. Прогнозувалися короткочасні дощі та грози на більшій частині території України. В деяких областях очікувався град та шквали вітру.

Раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що погода в Україні 8-9 червня буде дощовою, зокрема, посиляться дощі і можливий град. Синоптик зазначила, що в денні години стовпчики термометрів сягнуть +26 +32 градусів, на півдні та сході місцями до +32 +34. У західних областях у неділю посвіжішає до +22 +27 градусів.

У Києві 8-9 червня є ймовірність короткочасних дощів з грозами, однак сонця також вистачає. Спека досягне +28 +30 градусів. Наступного тижня спека розкрутиться ще більше, прийміть це до уваги.

Додамо, що в трьох областях через погіршення погодних умов спостерігається підтоплення населених пунктів.