Синоптики попередили про ожеледицю. Можливо порушення руху транспорту
УкрГідрометцентр попередив про ожеледицю на дорогах країни. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.
4 лютого на дорогах країни, крім півдня, в Київській області та м. Києві ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).
Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Нагадаємо, синоптик опублікувала прогноз погоди на вихідні. У п'ятницю очікується сніг - на заході України та невеликий дощ - на півдні Криму. У суботу сніг - на заході, півночі та подекуди в центрі (окрім Дніпра з районами). У неділю сніг вночі на сході, вдень мокрий сніг лише на заході.
Зазначимо, в Карпатах оголошено штормове попередження. В горах є загроза сходження лавин.