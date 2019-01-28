Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах Києва

У першій половині дня в Києві туман, видимість 200-500 м

В Киеве сегодня, 28 января, туман, видимость 200-500 м, на дорогах гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По данным Укргидрометцентра, в столице в первой половине дня туман, видимость 200-500 м ("желтый" уровень опасности), на дорогах гололедица.

В понедельник также будет облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура днем от -3 до -5 градусов.

Напомним, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине 28 января. В частности, в первой половине дня 28 января на Правобережье страны, в Киеве и Киевской области туман, видимость 200-500 м ("желтый" уровень опасности).

28 января 2019 года на территории Украины ожидается переменная облачность, температура воздуха днем опустится до -9. В частности, в Киеве 28 января облачно, днем от -3 до -5, ночью от -11 до -13. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.