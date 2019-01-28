Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах Києва

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У першій половині дня в Києві туман, видимість 200-500 м

У Києві сьогодні, 28 січня, туман, видимість 200-500 м, на дорогах ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КГГА).

За даними Укргідрометцентру, у столиці в першій половині дня туман, видимість 200-500 м ("жовтий" рівень небезпеки), на дорогах ожеледиця.

У понеділок також буде хмарно, з проясненнями, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вдень від -3 до -5 градусів.

Нагадаємо, синоптики попередили про погіршення погодних умов в Україні 28 січня. Зокрема, у першій половині дня 28 січня на Правобережжі країни, у Києві та Київській області туман, видимість 200-500 м ("жовтий" рівень небезпеки).

28 січня 2019 року на території України очікується мінлива хмарність, температура повітря вдень опуститься до -9. Зокрема, у Києві 28 січня хмарно, вдень від -3 до -5, вночі від -11 до -13. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.