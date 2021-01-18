У Карпатах є загроза сходження лавин

Фото: Карпати (freepik)

Сьогодні, 18 січня, у Карпатах існує загроза сходження лавин. Такі дані навів Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, сьогодні значна сніголавинна небезпека третього рівня утримається на високогір'ї східної частини Закарпатської області через низьку температуру повітря у регіоні.

Нагадаємо, раніше через ускладнення погодних умов туристам рекомендували відмовитися від походів у гори.

Також повідомлялось, що 14 січня близько опівдня рятувальники отримали повідомлення, що під час сходження на гору Піп Іван Мармароський в Закарпатській області заблукав 25-річний турист зі Львова. Його пошуки тривали понад добу.

Крім того, РБК-Україна писало, що 18 січня по всій території опади не очікуються. Вдень в Україні прогнозуються сильні морози до -16 градусів, а вночі в декількох регіонах температура повітря опуститься до -22.