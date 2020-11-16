ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Нічні заморозки і місцями сніг: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Понеділок 16 листопада 2020 08:00
Нічні заморозки і місцями сніг: прогноз погоди на сьогодні
Фото: сніг (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні сьогодні, 16 листопада, в центральних і східних областях очікуються опади, місцями сніг. В деяких областях температура повітря вдень опуститься нижче нуля.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Луганській і Донецькій областях сьогодні очікуються дощі, місцями сніг. Температура повітря в Харківській і Луганській областях вдень буде -3-5 градусів, у Донецькій і Полтавській - 0-2, у Дніпропетровській і Сумській -3+1. Вночі на півночі і сході +1-3 градуси, у Донецькій та Харківській областях -3-5, в центральних регіонах -2+2.

На півдні України температура повітря вдень коливатиметься в районі +4+7 градусів, в Одеській області +7+9. Вночі +1+5. На заході +6+9 градусів вдень +2+5 вночі.

Нічні заморозки і місцями сніг: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз в Києві

У столиці в понеділок буде хмарно, але сухо. Стовпчики термометра покажуть +2+4 градуси.

Нічні заморозки і місцями сніг: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, вчора в Сумській і Харківській областях місцями випав сніг.

Зазначимо, у листопаді в країні очікуються різкі перепади температури. Прогнозують, що листопад буде холодним, дощовим і похмурим.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Гідрометцентрснег

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся