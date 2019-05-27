Синоптики попередили про дощі і грозах на заході України

В Україні погода завтра, 28 травня, буде хмарною, місцями очікуються дощі та грози. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, завтра у західних областях хмарно з проясненнями, короткочасні дощі, грози, місцями град, на Закарпатті та в Карпатах значні дощі. На решті території мінлива хмарність, без опадів.

Вітер південний, 7-12 м / с, вдень на Правобережжі пориви 15-20 м / с. Температура завтра вночі до +17 градусів, вдень до +29.

Нагадаємо, погода у Києві завтра, 28 травня, погіршиться, зокрема через сильний вітер.

Крім того, раніше повідомлялося, що завтра в Україні потеплішає до +30.Спекотна погода протримається до четверга-п'ятниці, після чого на заході почнуться сильні опади. Крім того, з кінця нинішнього тижня в регіоні очікується похолодання, а з понеділка знову похолодає вже по всій країні.

Додамо, в результаті погіршення погоди на заході України і подальших повеней на ранок 27 травня залишаються підтопленими кілька будинків. Зокрема, в Івано-Франківській області залишаються підтопленими 12 домогосподарств у Калуші, а також в селах Перевозець і Пнів. За даними ДСНС, рівень води в цій місцевості поступово спадає. Відзначимо, що всього в результаті сильних опадів в області підтопило понад 1.7 тис. будинків у 78 населених пунктах.