Синоптики попередили про дощі і грози в окремих областях України

Погода в Україні завтра, 14 липня, буде теплою, при цьому в деяких областях очікуються дощі з грозами. Про це повідомляє "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, завтра у західній частині, вдень і у північних та центральних областях короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів. Вітер вночі південно-західний, вдень південно-східний, 3-8 м / с.

Температура вночі від +9 до +14 градусів, вдень до +25. У південній частині вночі від +12 до +17, вдень до +28. У Карпатах вночі від +6 до +11, вдень до +15.

Фото (facebook.com/ukrgmc.official)

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, сьогодні, 13 липня, будуть дощі та грози на сході, заході та в центрі країни. Синоптики прогнозують, що в західній частині сьогодні дощі з грозами, температура повітря вдень +21+23, а вночі очікується +10+12. На півночі і в центрі країни очікують дощі, температура повітря вдень +20+23, а вночі +11+14.

Раніше повідомлялося, що за даними синоптика Наталії Діденко, в Україні 13 і 14 липня очікується прохолодна погода з дощем. Спека в Україну повернеться 19 липня. Так, за інформацією Діденко, в найближчі вихідні в Україні очікуються дощі, місцями з грозами і прохолодні ночі.