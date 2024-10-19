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Синоптики предупреждают о заморозках в Киеве

Фото: в Киеве ожидаются заморозки 20 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Киеве завтра, 20 октября, будет прохладной. Ожидаются ночные заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

По прогнозам синоптиков, завтра в Киеве ожидаются заморозки на земле и воздухе 0-2 градуса. В связи с этим в Киеве объявили первый (желтый) уровень опасности.

Прогноз погоды на завтра

В Укргидрометцентре отмечают, что 20 октября в столице переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Днем в Киеве столбики термометров покажут около +10 градусов.

В целом в Украине завтра почти без дождей, лишь в юго-восточной части местами небольшой дождь. Ночью ожидаются сильные заморозки в воздухе до 0-5 градусов, в южной и восточных областях температура +1 +6 градусов.

Днем на большинстве территории Украины +8 +13, а на Закарпатье и Прикарпатье до +15 градусов.

 

В Украину на этой неделе пришло похолодание, это увеличивает потребление электроэнергии населением. Но отключения света пока не прогнозируются.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на выходные.

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