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Синоптики предупредили о заморозках на завтра: где ожидать

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Киев, Понедельник 08 мая 2023 14:26
Синоптики предупредили о заморозках на завтра: где ожидать Фото: синоптики предупредили о заморозках на завтра (pixabay.com)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине еще будут продолжаться заморозки 0-5° на поверхности почвы. Их завтра прогнозируют в северных и большинстве западных областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, завтра в стране переменная облачность. В южной части, восточных и Днепропетровской областях кратковременные дожди. На остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

При этом в среднем ночью температура воздуха будет +1 +6 градусов, а в северных и большинстве западных областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5°.

На юге страны температура ночью будет несколько выше +4 +9 градусов, а днем в Украине в среднем +9+14°, в Закарпатье до +17.

На высокогорье Карпат ожидается небольшой мокрый снег, температура в сутки в горах будет колебаться в пределах 0-5 градусов.

В Киеве завтра переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью прогнозируется +4 +6 градусов, а днем +11 +13. На поверхности грунта в Киевской области ожидаются заморозки 0-5°.

Напомним, сегодня в Украине местами ожидаются кратковременные и небольшие дожди. Возможны также заморозки на поверхности почвы 0-5°.

Также мы писали, что в Карпатах сегодня насыпало снег и ударил мороз.

Добавим, синоптик рассказала РБК-Украина, когда следует ожидать потепления.

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