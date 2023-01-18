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Синоптики предупредили о сильных порывах ветра и дали прогноз на завтра

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Украина, Среда 18 января 2023 14:53
Синоптики предупредили о сильных порывах ветра и дали прогноз на завтра Фото: синоптики рассказали, какая погода будет завтра в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 19 января, на Крещение, в Украине ожидается дождь с мокрым снегом на части территории. Также синоптики предупреждают о сильных порывах ветра, просят быть внимательными и осторожными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

В западных и Житомирской областях умеренный дождь, местами с мокрым снегом, в Карпатском регионе осадки, ночью в восточных и Сумской областях небольшой дождь и мокрый снег; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер

"19 января у северо-восточных, большинства центральных и южных областей порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Синоптики предупредили о сильных порывах ветра и дали прогноз на завтра

Синоптики предупреждают, что подобные погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Температура воздуха

Температура в западных и восточных областях ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла; на остальной территории ночью 2-7° тепла, днем 6-11°, на юге страны 12-17°.

Синоптики предупредили о сильных порывах ветра и дали прогноз на завтра

Ранее синоптик рассказала, что на Крещение в четверг, 19 января, в Украине будет теплая погода. Но похолодание, которое придет в Украину в конце недели, уже почувствуют в западных областях.

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