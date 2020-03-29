Синоптики оголосили штормове попередження в Україні з першим рівнем небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зміна погодних умов очікується 30 березня.

"30 березня вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м/с (перший рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, атмосферний фронт прийде в країну вже 29-30 березня. На більшості території очікується зниження температури та незначні опади.

Нагадаємо, погода в Україні на неділю, 29 березня, буде теплою, опади ймовірні у двох областях і в Криму. У всіх регіонах України погода буде рівномірною. Вдень від +14 до +17 тепла.

Також повідомлялося, що погода в Україні до кінця березня істотно зіпсується синоптики прогнозують різке і сильне похолодання. Можливі дощі та мокрий сніг в деяких регіонах, а температура повітря опуститься нижче нуля градусів.