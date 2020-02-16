Синоптики оголосили штормове попередження в Києві у найближчу годину

Погода в Києві 16 лютого погіршилась, синоптики оголосили штормове попередження у найближчу годину. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентра.

Зазначається, що така погода буде триматись до ранку 17 лютого.

"За прогнозами УкрГідрометцентру, в Києві у найближчу годину з утриманням до кінця доби 16 лютого, вночі та вранці 17 лютого пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності)", - йдеться у повідомленні.

Раніше в Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджали про туман у Києві та Київській області. Очікувалося погіршення видимості на дорогах до 200 метрів.

Синоптики також прогнозували, що наступний тиждень в країні розпочнеться з +10...+14 у західних областях та +6...+9 у південних та центральних. На решті території очікується денна температура +3...+7 градусів. Вночі у східних областях прогнозують до -3...-8 градусів морозу. У решті областей вночі температура коливатиметься від +4 до -3. Опадів не прогнозують.