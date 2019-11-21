Синоптики оголосили штормове попередження в Україні

Погода в Україні 21 листопада погіршиться, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Як зазначається, сьогодні в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у Приазов'ї 25-28 м/с. По Києву та Київській області 21 листопада пориви вітру 15-18 м/с.

Додамо, Приазов'я включає в себе території півдня Донецької, Запорізької, сходу Херсонської областей та північного узбережжя Азовського моря.

Сильний вітер вже з самого ранку. Відзначимо, видання "Думская" повідомило, що в Одесі через штормовий вітер дерево впало на контактну мережу і було тимчасово припинено рух трамваю.

Нагадаємо, синоптики попереджали про дощі у Рівненській, Волинській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Закарпатській, Хмельницькій, Вінницькій та Одеській областях. У всіх інших областях сьогодні хмарно. Зокрема, на сході Україні вдень температура повітря опуститься до -3.

У Києві сьогодні очікується хмарна та суха погода. Вдень температура повітря коливатиметься від -1 до +1.

У свою чергу, синоптик Наталка Діденко повідомляла, що погода у Києві в четвер, 21 листопада, буде вітряна, очікуються морози до -4 градусів. У східній частині України температура завтра вночі знизиться до -8 градусів. За її даними, сьогодні будуть сильні пориви вітру.