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В Україні сьогодні похолодало до +10

Новини » Суспільство     13.11.2019 - 08:00
В Україні сьогодні похолодало до +10
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Закарпатській області дощі

Погода в Україні 13 листопада прохолодна, температура повітря коливатиметься від +10 до +15. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

На заході України без дощів. Вдень +12+14, а вночі +6+9. У Закарпатській області дощі. На сході та півдні країни вдень +9+15, вночі +4+6.

В Україні сьогодні похолодало до +10

У центральних та північних областях вдень +10+14, а вночі +5+7.

Прогноз у Києві

За даними синоптиків, у столиці сьогодні без опадів. Вдень +12+14, а вночі +5+7.

В Україні сьогодні похолодало до +10

Нагадаємо, погода в Україні погіршиться з 20 листопада очікується суттєве похолодання.

Зазначимо, Діденко попередила про сильні штормові пориви вітру 13 листопада. За її прогнозом, в середу очікується суха погода з невеликими опадами на крайньому заході країни. Вдень прогнозують +11+15 градусів, на півдні і заході +14+19, у Криму до +20. У Києві температура повітря буде в межах +12+14 градусів, очікується сильний вітер.

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні Сьогодні в Україні похолодає
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