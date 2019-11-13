В Україні сьогодні похолодало до +10

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Закарпатській області дощі

Погода в Україні 13 листопада прохолодна, температура повітря коливатиметься від +10 до +15. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

На заході України без дощів. Вдень +12+14, а вночі +6+9. У Закарпатській області дощі. На сході та півдні країни вдень +9+15, вночі +4+6.

У центральних та північних областях вдень +10+14, а вночі +5+7.

Прогноз у Києві

За даними синоптиків, у столиці сьогодні без опадів. Вдень +12+14, а вночі +5+7.

Нагадаємо, погода в Україні погіршиться з 20 листопада очікується суттєве похолодання.

Зазначимо, Діденко попередила про сильні штормові пориви вітру 13 листопада. За її прогнозом, в середу очікується суха погода з невеликими опадами на крайньому заході країни. Вдень прогнозують +11+15 градусів, на півдні і заході +14+19, у Криму до +20. У Києві температура повітря буде в межах +12+14 градусів, очікується сильний вітер.