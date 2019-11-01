Синоптики оголосили штормове попередження в Україні

Погода в Україні 2 листопада погіршиться, оголосили штормове попередежння. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Як зазначається, завтра вдень на Правобережжі (у Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Київській та частково Черкаській областях) пориви вітру 15-20 м/с.

Нагадаємо, синоптики давали прогноз погоди на сьогодні. На півночі та сході похолодало до +2+5 градусів, на решті території від +6 до +8. У центральних областях вночі від -2 до -5, на заході та півдні від 0 до -3. У столиці у п'ятницю також прохолодно.

Втім, за даними синоптика Наталки Діденко, наступного тижня погода суттєво покращиться, очікується зростання температури повітря до +20 градусів.

Як зазначила синоптик, на вихідних варто очікувати потепління, однак на заході можливі опади. Також на вихідних місцями прогнозується сильний вітер, який посилюватиметься до штормового. Вже у суботу температура повітря у більшості областей підвищиться до +6+11 градусів. У неділю в столиці варто очікувати сильного вітру, також ймовірний дощ.