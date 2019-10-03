Синоптики оголосили штормове попередження в Карпатах

Погода в Карпатах різко погіршиться, очікуються сильні дощі. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Синоптики зазначають, що сьогодні у Закарпатській області та в Карпатах значні дощі.

За даними синоптиків, сьогодні у західній частині очікуються дощі, температура повітря вдень очікується від +12 до +15 градусів. Північ також накриють дощі, температура коливатиметься від +20 до +22. У всіх інших областях тепло.

У свою чергу, синоптик Наталка Діденко прогнозувала погіршення погодних умов у четвер, 3 жовтня. За її даними, сьогодні у західних областях та Карпатах очікуються дощі та похолодання. Температура повітря опуститься до +11+17 градусів.

У Києві сьогодні ще без опадів, а температура повітря досягне +22+23, повідомляла синоптик. За її даними, похолодання почнуться з 4 жовтня.

Синоптики раніше повідомляли, що у період з 30 вересня по 3 жовтня погода буде переважно дощовою, однак опади чергуватимуться з сонцем. Дощі будуть на сході країни.