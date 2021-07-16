ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 16 липня 2021 08:53
Синоптики оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні Фото: в Україні оголошено штормове попередження (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Така ситуація буде в більшості областей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

16-18 липня у західних, північних, східних та центральних областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Тим часом, на заході Україні можливий підйом рiвня води на річках. Є загроза підтоплень.

В Україні сьогодні утримається спека. Температура повітря у більшості областей коливатиметься у межах +32-34 градусів вдень.

Показники термометрів вночі опускатимуться до +20-22 градусів вночі. Найтепліше буде в Києві та Одеській області - там прогнозують +23 градуси у нічний час доби.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні пожежа
NEWS
Офіційно. ЄС рекомендував відкрити кордони для українців
Офіційно. ЄС рекомендував відкрити кордони для українців
DAILY
Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Пустили під знесення. Чому в Києві активно знищують історичні будівлі