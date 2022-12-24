Синоптики назвали регионы, где сегодня будут дожди

Дождь

В западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях небольшой дождь (в Карпатах с мокрым снегом), Закарпатье и Карпатах умеренные осадки; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер и туман

На юго-западе и юго-востоке страны местами туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла; в Крыму и большинстве западных областей ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.