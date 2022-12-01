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Мороз до -14 и шквалы: какой будет погода в Украине в первый день зимы

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Киев, Четверг 01 декабря 2022 07:00
Мороз до -14 и шквалы: какой будет погода в Украине в первый день зимы Фото: первый день зимы в Украине будет морозным и ветреным (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине сегодня, 1 декабря, будет ветреной и морозной. В северных областях ночью до -14, местами прогнозируют шквалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня в стране облачно с прояснениями, без осадков. В западных и северных областях на дорогах местами гололедица.

Ветер восточного направления, 5-10 м/с, на востоке страны, а местами порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. Самая морозная ночь будет на севере, а вот в Крыму прогнозируют до +12 днем.

Температура воздуха будет составлять:

  • в северных областях ночью -14 -4 градуса, днем от -4 до +1;
  • на западе ночью -9 -1, а днем -3 +4 градуса;
  • в восточных областях ночью -5 -1 градус, днем -1 +1;
  • на юге страны ночью от -2 до 0, а днем +1 +4 градуса;
  • в центральных областях ночью -6 -2 градуса, днем -4 +1.

Мороз до -14 и шквалы: какой будет погода в Украине в первый день зимы

Погода в Киеве

Сегодня днем в столице облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах местами гололедица. Столбики термометров ночью покажут -6 -8 градусов, а днем будут колебаться от 0 до -2.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой погоды ждать в декабре и на Новый год.

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