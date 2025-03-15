Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Погода в Украине

В Украине резко похолодало, начиная с субботы, 15 марта. Буквально в этот же день на западе Украины выпал снег.

Похолодание в общей сложности затронет все области Украины и продержится до следующих выходных, 22-23 марта. Интересно и то, что уже 16 марта ночью вероятны небольшие "минусы".

Подробнее о погоде на 16 марта в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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