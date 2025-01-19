Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Завтра, 20 января, в Украине осадков не будет. А днем даже в горах ожидаются высокие "плюсы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах 3-8° мороза; днем 0-6° тепла, на юге страны, 20 января также и на Закарпатье и Прикарпатье до плюс 9°.

Завтра, 20 января, в Украине будет без существенных осадков. Ветер северо-западный и западный, 5-10 м/с.

Интересный факт

Ранее синоптики рассказали, почему вечернее небо над Киевом и другими городами Украины часто приобретает яркие или даже красные оттенки.

Дело в том, что зимой воздух обычно более холодный и чистый - из-за меньшего содержания влаги. А на морозе в атмосфере могут образовываться микроскопические кристаллы льда.

Важно и то, что холодный воздух имеет более высокую плотность, что также влияет на преломление света.

"Это создает дополнительные условия для усиления красных цветов в закатном небе", - отметили метеорологи.

Подробнее - в материале РБК-Украина.

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