Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Облачно. В западных областях значительный дождь (местами с мокрым снегом), в северных, днем и в центральных областях умеренные дожди; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, на юге и востоке страны юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах ночью местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных и северных областях днем 5-10° тепла (на Ровенщине, Волыни и Львовщине 2-7° тепла); на остальной территории ночью 6-11°, днем 12-17°, на юге и востоке страны до 22°.

Погода в Киеве и области

Облачно. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 5-10° тепла; в Киеве днем 6-8° тепла.



Погода в Украине 15 марта (facebook.com/UkrHMC)