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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 15 марта, в Украине будет холодно по сравнению с другими днями. Хотя на юге днем ожидается до 22° тепла.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно. В западных областях значительный дождь (местами с мокрым снегом), в северных, днем и в центральных областях умеренные дожди; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, на юге и востоке страны юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах ночью местами порывы 15-20 м/с.

Температура в западных и северных областях днем 5-10° тепла (на Ровенщине, Волыни и Львовщине 2-7° тепла); на остальной территории ночью 6-11°, днем 12-17°, на юге и востоке страны до 22°.

Погода в Киеве и области

Облачно. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 5-10° тепла; в Киеве днем 6-8° тепла.

Погода в Украине 15 марта (facebook.com/UkrHMC)

Похолодание в Украине

Как сообщалось ранее, в Украину в ближайшие дни придет резкое похолодание. В части регионов вероятен даже снег.

В частности, 15-16 марта активные атмосферные фронты обусловят дожди, в западных и северных областях с переходом в снег.

Отметим, что теплый воздух начнет заходить в Украину ориентировочно уже 22-23 марта.

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