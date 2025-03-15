Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 15 марта, в Украине будет холодно по сравнению с другими днями. Хотя на юге днем ожидается до 22° тепла.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно. В западных областях значительный дождь (местами с мокрым снегом), в северных, днем и в центральных областях умеренные дожди; на остальной территории без осадков.
Ветер северо-восточный, на юге и востоке страны юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах ночью местами порывы 15-20 м/с.
Температура в западных и северных областях днем 5-10° тепла (на Ровенщине, Волыни и Львовщине 2-7° тепла); на остальной территории ночью 6-11°, днем 12-17°, на юге и востоке страны до 22°.
Облачно. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 5-10° тепла; в Киеве днем 6-8° тепла.
Погода в Украине 15 марта (facebook.com/UkrHMC)
Как сообщалось ранее, в Украину в ближайшие дни придет резкое похолодание. В части регионов вероятен даже снег.
В частности, 15-16 марта активные атмосферные фронты обусловят дожди, в западных и северных областях с переходом в снег.
Отметим, что теплый воздух начнет заходить в Украину ориентировочно уже 22-23 марта.
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