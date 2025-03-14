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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 14 марта, погоду в Украине будет определять теплая воздушная масса. Поэтому она будет иметь свои особенности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"14 марта погоду в Украине будет определять теплая воздушная масса с юго-запада. Днем в западных областях будет хозяйничать атмосферный фронт", - говорится в сообщении.

В целом будет облачно с прояснениями - без осадков, лишь в западных областях днем небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем в Карпатах и северной части местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 13-18°; на юге и востоке страны днем 17-22° тепла.

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Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, местами по области порывы 15-20 м/с.

Температура днем 13-18°; в Киеве днем 14-16°.
Погода в Украине 14 марта (facebook.com/UkrHMC)

Подробнее о погоде на новую рабочую неделю в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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