Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Быстрое потепление в Великобритании

После периода арктических холодов в Великобритании наблюдается быстрое потепление, что приводит к значительному таянию снега и льда. Температуры повысились почти на 30 градусов за несколько дней в северных регионах страны.

Фотографии, сделанные во время этого потепления, демонстрируют контрасты между зимними пейзажами и быстрым таянием снега, что подчеркивает влияние климатических изменений на погодные условия в Великобритании.

Эти изображения служат напоминанием о необходимости принятия мер для борьбы с глобальным потеплением и адаптации к его последствиям.

Добавим, что в начале следующей недели в Украине ожидается пик самой теплой погоды.

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