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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 25 января, в Украине будет без осадков. Ожидается почти весенняя погода, до 11° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно. Без существенных осадков. В Украине утром туман утром туман. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура днем 1-6° тепла; в южных областях и в Крыму днем 6-11°.

Погода в Киеве и области

Облачно, без существенных осадков, утром туман, утром туман. Ветер южный, 3-8 м/с.

Температура по области днем 1-6° тепла; в Киеве днем 3-5° тепла.

Погода в Украине 25 января (.facebook.com/UkrHMC)

 

Быстрое потепление в Великобритании

После периода арктических холодов в Великобритании наблюдается быстрое потепление, что приводит к значительному таянию снега и льда. Температуры повысились почти на 30 градусов за несколько дней в северных регионах страны.

Фотографии, сделанные во время этого потепления, демонстрируют контрасты между зимними пейзажами и быстрым таянием снега, что подчеркивает влияние климатических изменений на погодные условия в Великобритании.

Эти изображения служат напоминанием о необходимости принятия мер для борьбы с глобальным потеплением и адаптации к его последствиям.

Добавим, что в начале следующей недели в Украине ожидается пик самой теплой погоды.

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