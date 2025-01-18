Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 18 января в Украине (Getty Images)

Сегодня, 18 января, в Украине ожидается небольшой дождь со снегом. Днем максимально до 8°.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь на северо-востоке и востоке страны небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах западных областей местами гололедица; в Карпатах утром местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 0-5° тепла, на юге Одесской области и в Крыму до 8°. Погода в Киеве и области Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 0-5° тепла; в Киеве днем 2-4° тепла. Погода в Украине 18 января (facebook.com/UkrHMC)