Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 12 января, в Украине ожидается снег. Теплая погода сохранится на юге, до 6° тепла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно. В западных, днем и в северных и большинстве центральных областей небольшой снег и мокрый снег; на остальной территории без существенных осадков.
В Украине, кроме южных, Днепропетровской и Кировоградской областей, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Температура днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 1-6° тепла; на высокогорье Карпат в течение суток 5-10° мороза.
Облачно. Днем небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве днем около 0°.
Погода в Украине 12 января (facebook.com/UkrHMC)
12 января в Украине, кроме южных, Днепропетровской и Кировоградской областей, на дорогах гололедица, I уровень опасности, желтый.
Как предупреждают синоптики, погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Синоптики предупредили о гололеде 12 января (facebook.com/UkrHMC)
В Украину на выходных, 11-12 января, пришло похолодание. Страна находится в тылу холодного атмосферного фронта циклона Charly.
Для сравнения, 10 января в Украине фиксировались рекордные "плюсы". Несмотря на дожди и мокрый снег, все равно было тепло. Температура была рекордной в Крыму, до 16° тепла.
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