Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Облачно. В западных, днем и в северных и большинстве центральных областей небольшой снег и мокрый снег; на остальной территории без существенных осадков.

В Украине, кроме южных, Днепропетровской и Кировоградской областей, на дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 1-6° тепла; на высокогорье Карпат в течение суток 5-10° мороза.

Погода в Киеве и области

Облачно. Днем небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве днем около 0°.

Погода в Украине 12 января (facebook.com/UkrHMC)

Предупреждение о гололеде

12 января в Украине, кроме южных, Днепропетровской и Кировоградской областей, на дорогах гололедица, I уровень опасности, желтый.

Как предупреждают синоптики, погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.

Синоптики предупредили о гололеде 12 января (facebook.com/UkrHMC)