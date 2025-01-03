Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Днем в Украине, кроме юго-востока, небольшой мокрый снег и дождь, на Закарпатье днем умеренные осадки. На дорогах западных и северных областей местами гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура днем от 3° мороза до 2° тепла, в центральных областях до 5° тепла; на юге и востоке страны 5-10°.

В Карпатах днем умеренный снег, метель; температура в течение суток 1-6° мороза.

Погода в Киеве и области

Небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с.

Температура днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве днем около 0°.

Погода в Украине 3 января (facebook.com/UkrHMC)