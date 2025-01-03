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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 3 января в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 3 января, погода в Украине ухудшится. В страну придет похолодание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Днем в Украине, кроме юго-востока, небольшой мокрый снег и дождь, на Закарпатье днем умеренные осадки. На дорогах западных и северных областей местами гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура днем от 3° мороза до 2° тепла, в центральных областях до 5° тепла; на юге и востоке страны 5-10°.

В Карпатах днем умеренный снег, метель; температура в течение суток 1-6° мороза.

Погода в Киеве и области

Небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с.

Температура днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве днем около 0°.

Погода в Украине 3 января (facebook.com/UkrHMC)

Итоги погоды в декабре в Киеве

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха в декабре в Киеве равнялась 0,0°С, что на 1,8°С выше климатической нормы.

Холоднее всего в столице было 14 декабря, когда минимальная температура под утро снизилась до -9,8°С, а теплее всего - 19 декабря, когда максимальная температура после полудня достигла +8,0°С.

Осадков на проспекте Науки, 37 выпало 52 мм, или 111% климатической нормы. Добавим, что всего за 2024 год в Киеве обновлено более 50 температурных рекордов.

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