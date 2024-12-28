Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 28 декабря, в Украине осадков не ожидается. Но зима напомнит о себе гололедом в ряде регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

Ветер преимущественно северный, 3-8 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (в Карпатах ночью 1-6° мороза).

Без существенных осадков. В западных, Винницкой, Черкасской, местами в северных областях туман, слабый гололед, на западе страны на дорогах местами гололедица.

Погода в Украине в ближайшие дни и на Новый год

Завершающие выходные 2024 года будут синоптически спокойными, существенных осадков не предвидится, разве что облачная туманная погода местами организует морось.

Такая погода будет связана с тем, что выходные, 28-29 декабря, в Украине пройдут под влиянием антициклона. Что касается Нового года, то погоду вряд ли можно будет назвать зимней. Подробнее - читайте в материале РБК-Украина.

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