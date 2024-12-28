ua en ru
Сб, 28 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Суббота 28 декабря 2024 07:00
UA EN RU
Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 28 декабря в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 28 декабря, в Украине осадков не ожидается. Но зима напомнит о себе гололедом в ряде регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Без существенных осадков. В западных, Винницкой, Черкасской, местами в северных областях туман, слабый гололед, на западе страны на дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно северный, 3-8 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (в Карпатах ночью 1-6° мороза).

Погода в Киеве и области

Облачно, без существенных осадков. По области местами туман.

Ветер северный, 3-8 м/с. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 28 декабря (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине в ближайшие дни и на Новый год

Завершающие выходные 2024 года будут синоптически спокойными, существенных осадков не предвидится, разве что облачная туманная погода местами организует морось.

Такая погода будет связана с тем, что выходные, 28-29 декабря, в Украине пройдут под влиянием антициклона. Что касается Нового года, то погоду вряд ли можно будет назвать зимней. Подробнее - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Доля корейцев всего до 2%. Что дают России войска КНДР и есть ли эффект на фронте
Доля корейцев всего до 2%. Что дают России войска КНДР и есть ли эффект на фронте
DAILY
Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта