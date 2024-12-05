Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сезон ураганов в Атлантике

Сезон ураганов Атлантики 2024 года был очень активным, с 18 тропическими штормами, 11 из которых стали ураганами. Наиболее заметным стал ураган "Милтон", который за 24 часа усилился до категории 5.

Пик активности пришелся на сентябрь, с ураганом Хелен, который был самым смертоносным после Катрины. Изменение климата усилило температуры океана, что способствовало более интенсивному развитию ураганов.

Ученые указывают на значительное увеличение скорости ветров и количества осадков, что делает ураганы более разрушительными.

Добавим, что ураган "Милтон" нанес ущерб на десятки миллиардов долларов.

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