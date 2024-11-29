Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 29 ноября, в Украине будет ощутимо теплее. И хотя без осадков не обойдется, в Крыму будет до 12°.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Облачно. В западных, Житомирской, днем и в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях дождь, местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.
В северных, Винницкой, Хмельницкой областях и в Карпатах на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, в западных областях с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза (ночью в восточных областях 1-6° мороза, днем на западе и юге страны 3-8° тепла, в Одесской области и в Крыму до 12°).
Облачно. Ночью без осадков, днем мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в течение суток от 2° тепла до 3° мороза; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.
Погода в Украине 29 ноября (facebook.com/UkrHMC)
В декабре начинается метеорологическая зима - после перехода средней суточной температуры через 0° в сторону понижения - в основном в первой декаде месяца, на юге страны во второй декаде декабря.
Средняя месячная температура воздуха предполагается 4° мороза до 2° тепла, что близко к норме. Месячное количество осадков ожидается 34-78 мм в горных районах местами 81-105 мм, что в пределах нормы.
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