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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Четверг 28 ноября 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на 28 ноября в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 28 ноября, в Украине без осадков. Максимально тепло будет на юге, до 10° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

В Украине будет облачно с прояснениями. Ночью и утром в западных, северных и Винницкой областях туман.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, на крайнем западе страны, юге Одесской области и в Крыму 5-10° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков, утром туман, видимость 200-500 м. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 0-3° мороза, днем 0-3° тепла; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 28 ноября (facebook.com/UkrHMC)

"Циклон-бомба": что это такое

19 ноября циклон стремительно усилился в явление, которое называется "бомбогенез", и получил прозвище "циклон-бомба". Он усилился очень быстро.

Бомбовидные циклоны являются грозными и приносят сильный снег и сильный ветер зимой. По данным Национальной метеорологической службы в Медфорде, штат Орегон, этот циклон является одним из самых сильных за всю историю наблюдений в этом регионе.

Про погоду на текущей неделе в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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