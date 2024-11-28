Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 28 ноября, в Украине без осадков. Максимально тепло будет на юге, до 10° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

В Украине будет облачно с прояснениями. Ночью и утром в западных, северных и Винницкой областях туман.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем от 1° мороза до 4° тепла, на крайнем западе страны, юге Одесской области и в Крыму 5-10° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями, без осадков, утром туман, видимость 200-500 м. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 0-3° мороза, днем 0-3° тепла; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла.

Погода в Украине 28 ноября (facebook.com/UkrHMC)