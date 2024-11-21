Похолодание набирает обороты. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

"21 ноября в западных областях ночью умеренный, днем ​​местами небольшой снег; температура ночью 0-5°, в Карпатах до 8° мороза, днем ​​около 0°. В Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях мокрый снег и дождь, ночью местами сильные осадки, налипание мокрого снега, температура ночью и днем ​​0-3° тепла", - говорится в сообщении.

На остальной территории умеренные, местами значительные дожди; температура ночью 5-10° тепла, в Крыму до 14°, днем ​​7-12°, на юго-востоке страны 13-18°. В западных, большинстве северных и Винницких областях на дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный (ночью на Левобережье южный), 7-12 м/с, в Украине кроме западных и большинства северных областей порывы 17-22 м/с.

Погода в Киеве и области

Облачно. Ночью сильный, днем ​​умеренный дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем ​​0-3° тепла. Погодные условия приведут к осложнению работы энергетических и коммунальных предприятий, нарушению движения транспорта.

Погода в Украине 21 ноября (facebook.com/UkrHMC)