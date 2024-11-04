Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в ноябре 2024 в Украине

Ноябрь в Украине будет холоднее, чем другие осенние месяцы. Причем, спад температуры будет в пределах 5-7 градусов. Например, в Харькове уже успел выпасть снег.

Отметим, что ближайшая рабоча неделя также не окажется без снега. Правда, он не будет ежедневным. Кроме того, к концу пятидневки в Украину снова вернется теплая, как для ноября, и сухая погода.

Подробнее о погоде в Украине на новую рабочую неделю - читайте в материале РБК-Украина.

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