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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Воскресенье 29 сентября 2024 07:00
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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики рассказали, какой будет погода 29 сентября в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 29 сентября, на западе Украины резко похолодает. Дожди с порывами ветра вероятны и в других областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

В западных и Житомирской областях облачно, значительные (в Волынской, Хмельницкой и Житомирской областях умеренные, местами значительные) дожди, снижение температуры до 9-14°; в Карпатах сильный дождь, температура в течение суток 4-9 тепла.

Ветер северный, 7-12 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с.

На остальной территории страны переменная облачность, без осадков, лишь в Киевской и Винницкой областях днем ​​местами кратковременный дождь; температура ночью 11-16°, днем ​​19-24°, в южной части до 27°.

Ветер юго-восточный с переходом в Киевской, Черниговской и Винницкой областях северный, 7-12 м/с, днем ​​в северных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, ночью без осадков, днем ​​местами кратковременный дождь.

Ветер юго-восточный с переходом на северный, 7-12 м/с, днем ​​местами по области порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 11-16°, днем ​​19-24°; в Киеве ночью 14-16°, днем ​​21-23°.

Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 29 сентября (facebook.com/UkrHMC)

Похолодание в Украине

О том, что в западных областях Украины резко похолодает в воскресенье, 29 сентября, еще накануне предупреждала синоптик Наталка Диденко. Резкое снижение температуры, по ее словам, связано с приходом дождей и атмосферного фронта. При чем суббота станет своеобразным "трамплином" - температура начнет снижаться постепенно с 28 сентября.

Добавим, что похолодание в Украине прогнозировали еще в начале сентября, но по-настоящему оно проявилось только к концу месяца. То же самое можно сказать и о заморозках. Несмотря на прогнозы о заморозках по всей Украине, в сентябре они были зафиксированы только в Карпатах.

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