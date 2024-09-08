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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: синоптики рассказали о погоде в Украине 8 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 8 сентября, в Украине будет тепло, до 28°. Осадки с грозой возможны на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Небольшая облачность. Без осадков, лишь на крайнем юге местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, днем ​​на юго-востоке страны местами порывы 15-18 м/с. Днем 23-28°.

Погода в Киеве и области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем ​​23-28; в Киеве днем ​​25-27°.

Погода в Украине на 8 сентября (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

На выходных в Украине синоптики прогнозировали теплую погоду и без дождей, за исключением Крыма. Стоит отметить, что начало сентября веет теплом. Не исключено, что это связано с волной жары, захватившей Украину в конце августа.

И хотя синоптики прогнозировали похолодание в Украине, лето пока, по всей видимости, сдаваться не собирается. В то же время нельзя забывать, что сентябрь - это первый месяц осени, поэтому, как ранее предупреждали синоптики, в сентябре 2024 в Украине возможны заморозки на всей территории страны.

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