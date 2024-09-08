Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 8 сентября, в Украине будет тепло, до 28°. Осадки с грозой возможны на юге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Небольшая облачность. Без осадков, лишь на крайнем юге местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, днем на юго-востоке страны местами порывы 15-18 м/с. Днем 23-28°.
Небольшая облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура днем 23-28; в Киеве днем 25-27°.
Погода в Украине на 8 сентября (facebook.com/UkrHMC)
На выходных в Украине синоптики прогнозировали теплую погоду и без дождей, за исключением Крыма. Стоит отметить, что начало сентября веет теплом. Не исключено, что это связано с волной жары, захватившей Украину в конце августа.
И хотя синоптики прогнозировали похолодание в Украине, лето пока, по всей видимости, сдаваться не собирается. В то же время нельзя забывать, что сентябрь - это первый месяц осени, поэтому, как ранее предупреждали синоптики, в сентябре 2024 в Украине возможны заморозки на всей территории страны.
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