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Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Фото: какой будет погода в Украине 31 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 31 мая, в Украине ожидаются дожди с грозами. Максимальная температура воздуха - до 30° тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Украине, кроме южной части и Днепропетровщины, кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с.

Температура днем ​​21-26°, на востоке и юго-востоке страны до 30°.

Погода в Киеве и области

Облачно с прояснениями.

Кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем ​​21-26°; в Киеве днем ​​22-24°.

Прогноз погоды в Украине 31 мая (facebook.com/UkrHMC)

Детальный прогноз на сегодня - читайте в материале РБК-Украина.

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