Синоптики дали прогноз на сегодня. Где пройдут дожди с грозами

Сегодня, 21 апреля, в Украине будет тепло, до 26°. Но местами вероятны дожди с грозами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Переменная облачность. Без осадков, лишь днем на юге страны местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 21-26°, в Карпатах и на побережье морей 15-20°.
Переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура днем 21-26°; в Киеве днем 24-26°.
Погода в Украине 21 апреля (facebook.com/UkrHMC)
Начиная с понедельника, 21 апреля, как ранее предупреждали синоптики, в Украине погода будет теплой. Она продержиться несколько дней.
В конце недели, как раз на Проводы, в Украине станет больше дождей и снизится температура воздуха.
В частности, в субботу, 26 апреля, будет до +14...+17 градусов, хотя на юге и востоке еще побудет до +22 градусов, а в воскресенье, 27 апреля, до +10...+16 градусов.
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