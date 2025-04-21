Синоптики дали прогноз на сегодня. Где пройдут дожди с грозами

Погода в Украине в ближайшие дни

Начиная с понедельника, 21 апреля, как ранее предупреждали синоптики, в Украине погода будет теплой. Она продержиться несколько дней.

В конце недели, как раз на Проводы, в Украине станет больше дождей и снизится температура воздуха.

В частности, в субботу, 26 апреля, будет до +14...+17 градусов, хотя на юге и востоке еще побудет до +22 градусов, а в воскресенье, 27 апреля, до +10...+16 градусов.

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