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Синоптики попереджають щодо надзвичайної пожежної небезпеки

Новини » Надзвичайні події    04.07.2019 - 13:14
Синоптики попереджають щодо надзвичайної пожежної небезпеки
Ілюстративне фото (pixabey.com)

В Україні 4-7 липня очікується надзвичайна пожежна небезпека

Погода в Україні, протягом 4-7 липня сприятиме підвищеному рівню пожежної небезпеки . Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на преc-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За інформацією Укргідрометцентру,  4-7 липня в Україні переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека, лише 4-6 липня у більшості районів Волинської, Київської, Чернігівської, 4 липня і Житомирської областей висока (4 класу) пожежна небезпека.

Також повідомляється, що у Києві і Київській області та східних районах 4-7 липня очікується висока (4 класу) пожежна небезпека. Зокрема, 7 липня у більшості районів Київської області утримуватиметься надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

Як писало РБК-Україна, на початку наступного тижня, 9-10 липня, дощів в Україні стане більше. Крім того, синоптик Наталка Діденко попереджає, що місцями можуть бути сильні зливи та шквальний вітер.

Відзначимо, погода в Україні на початку липня буде не особливо теплою майже по всій Україні. Так, дощі і грози сьогодні можливі на південному узбережжі та в Криму. Негода розгуляється в Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях.

 

 

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