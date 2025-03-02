Синоптики дали прогноз на первую рабочую неделю марта в Украине

Понедельник, 3 марта

В понедельник 3 марта, в Украине будет практически без осадков.

Исключением станут Житомирская, Черниговская, Сумская области, Крым и Киев, где вероятны мокрый снег или снег с дождем.

Ночью в большинстве регионов будут небольшие "минусы". Максимально мороз ударит в Донецкой, Луганской и Харьковской областях, до -6.

Днем вероятна теплая погода, максимально на Закарпатье и в Черновицкой области, до +8 градусов.



Погода в Украине 3 марта (meteo.gov.ua)

Вторник, 4 марта

Во вторник, 4 марта, в Украине будет сухо. В большинстве регионов ночью будет небольшой "минус".

Максимально ночная температура упадет до -3 градусов, например, в Луганской, Донецкой и Харьковской областях.

Днем будет тепло. Причем максимальные "плюсы" терометры покажут не на юге, как ни странно, а на западе - в Черновицкой области, до +12!



Погода в Украине 4 марта (meteo.gov.ua)

Среда, 5 марта

В среду, 5 марта, в Украине в большинстве регионов сухая погода сохранится. Хотя дожди все же зайдут на территорию Украины и зацепят несколько областей. А именно: Волынскую, Ровенскую, Житомирскую, Киев, Киевскую, Черниговскую и Сумскую.

Ночью морозов в среду, 5 марта, не ожидается. Даже ночью в этот день вероятны "плюсы", хотя местами и вероятны -1 градусов.

Днем температура максимально поднимется до +14 градусов, причем снова таки не на юге, а на Прикарпатье. В Киеве будет дождь, ночью до +3, днем до +9.



Погода в Украине 5 марта (meteo.gov.ua)

Четверг, 6 марта

В четверг, 6 марта, в Украине будет сухо - без дождей ми снега. Во всех регионах будет солнечно. Ночью в большинстве областей будет +3...+5 градусов. Холоднее всего ночью будет, например, в Луганской области и на Закарпатье и то в пределах +2...+4 градусов.

Днем в большинстве регионов будет в пределах +12...+15. Жарче всего будет на Прикарпатье, до +17. В Киеве без осадков, ночью до +6, днем до +13.

Погода в Украине 6 марта (meteo.gov.ua)

Пятница, 7 марта

В пятницу, 7 марта, погода будет аналогичной четвергу, 6 марта. Ночью снова будет относительно тепло, в пределах +3...+5. Правда, ночью в Луганской области будет холоднее, +1...+3.

Днем все также будет тепло, в пределах +12...+15 градусов. А в Ивано-Франковской и в Одесской - до +17! В Киеве тоже будет тепло, до +6 градусов ночью, до +13 градусов днем.



Погода в Украине 7 марта (meteo.gov.ua)