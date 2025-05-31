Синоптики дали прогноз на последний день весны в Украине

Сегодня, 31 мая, в Украине местами пройдут дожди, кое-где с грозами. Днем до 25° тепла.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Температура по области ночью 9-14°, днем 20-25°; в Киеве ночью 12-14°, днем 22-24°. Погода в Украине на 31 мая (facebook.com/UkrHMC)

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, на юго-востоке страны до 17°, в западных областях 6-11°, днем в Украине 20-25°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 14-19°.

Переменная облачность. В восточных областях, днем и на западе и юго-востоке страны кратковременные дожди, местами грозы.

Погода в июне в Украине

Лето 2025 в Украине начнется с дождей. Но уже в понедельник, 2 июня, будет преимущественно без осадков, лишь в западных, Житомирской, Винницкой областях и в Крыму днем местами кратковременный дождь, гроза.

"Ночная температура существенно не изменится, дневная несколько повысится", - отметили синоптики.

Летнюю жару в Украине стоит ожидать уже 5 июня. В частности в Киеве ожидается до 30°.

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