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Синоптики дали прогноз на последний день весны в Украине

Украина, Суббота 31 мая 2025 07:00
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Синоптики дали прогноз на последний день весны в Украине Фото: в "Укргидрометцентре" дали прогноз на сегодня в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 31 мая, в Украине местами пройдут дожди, кое-где с грозами. Днем до 25° тепла.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Переменная облачность. В восточных областях, днем и на западе и юго-востоке страны кратковременные дожди, местами грозы.

"На остальной территории без осадков", - отмечают синоптики.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-14°, на юго-востоке страны до 17°, в западных областях 6-11°, днем в Украине 20-25°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем 14-19°.

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 9-14°, днем 20-25°; в Киеве ночью 12-14°, днем 22-24°.
Синоптики дали прогноз на последний день весны в Украине
Погода в Украине на 31 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в июне в Украине

Лето 2025 в Украине начнется с дождей. Но уже в понедельник, 2 июня, будет преимущественно без осадков, лишь в западных, Житомирской, Винницкой областях и в Крыму днем местами кратковременный дождь, гроза.

"Ночная температура существенно не изменится, дневная несколько повысится", - отметили синоптики.

Летнюю жару в Украине стоит ожидать уже 5 июня. В частности в Киеве ожидается до 30°.

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