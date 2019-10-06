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Сьогодні на заході та півночі дощі

Новини » Суспільство    06.10.2019 - 10:00
Сьогодні на заході та півночі дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві прогнозується дощ, вдень до +10

Погода в Україні у неділю, 6 жовтня, буде дощовою у більшості західних, північних та деяких центральних областях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За даними українських синоптиків, сьогодні на заході можливі значні дощі, вдень температура повітря коливатиметься від +7 до +11, вночі знизиться до +3...+8. У північних, Житомирській та Черкаській областях також можливі невеликі дощі, вдень термометри покажуть +8...+10 градусів, вночі +4...+7.

У більшості центральних та східних областей сухо, вдень від +10 до +13, вночі від +6 до +10. На півдні тепліше, вдень від +13 до +15, вночі від +6 до +9.

Сьогодні на заході та півночі дощі

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні синоптики прогнозують невеликий дощ. Температура повітря у Києві вдень коливатиметься в межах +8...+10 градусів, вночі стовпчики термометрів опустяться до +5...+7. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Сьогодні на заході та півночі дощі

Нагадаємо, раніше синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що 6 жовтня у північних та центральних областях погіршиться погода. Очікуються сильні дощі, у Карпатах можливий мокрий сніг.

Синоптик попередила про заморозки у Києві У Карпатах знову пішов сніг
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