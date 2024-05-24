Синоптики дали подробный прогноз на выходные и подвели итоги половины мая

Погода в Украине 25-26 мая будет удивлять, причем даже в пределах одного региона. Дожди будут, но не массово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Суббота, 25 мая

В Субботу, 25 мая в Украине будет достаточно тепло, но без осадков не обойдется. Дожди, причем сразу с грозами и причем без вариантов, стоит ждать повсеместно в западных областях. Также такая же ситуация вполне вероятна в Ровенской и Хмельницкой областях.

Ночью, несмотря на "смачные" дождти, на западе будет +13...+15 градусов, теплее на западе будет в Волынской области - +14...+16, и холоднее, чем в других, на Закарпатье и в Черновицкой области - в пределах +12...+14 градусов.

В других регионах температура ночью тоже будет "бегать". Например, на севере, в Сумской и Черниговской областях, будет +9...+11 и +10...+12 градусов соответственно. Север в этом смысле подтверждает свое название. Хотя в Харьковской области ночью будет также холодно, как и в Сумской. Чуть теплее будет на востоке, юго-востоке и в центре. Теплее всего ночью будет в Одесской области - до +17 градусов.

Днем температура будет более однородной. На западе в пределах +24..+26 градусов, как и в части центра и на юге. Холоднее всего днем будет на востоке, в Луганской и Донецкой областях +22...+24 градусов. В Крыму, по сравнению с остальными южными регионами тоже будет не жарко - +23...+25. Теплее всего днем будет на Закарпатье и в Херсонской области - до +27 градусов.

В Киеве в субботу без дождей, ночью +13...+15 градусов, днем - +24...+26.

Прогноз погоды на 25 мая в Украине (meteo.gov.ua)

Воскресенье, 26 мая

В воскресенье, 26 мая, осадки переместятся на юг. Здесь также осадки также пройдут с грозами. Больше нигде дождить не будет.

Ночные температуры явно пойдут на спад. В частности:

на западе, в центре в большинстве регионов +11...+13 (в Ивано-Франковской +10...+12, в Черкасской +9...+11 градусов);

на севере и востоке +10...+12 градусов;

на юге и юго-востоке - +11...+13 градусов, местами +13...+15.

Днем погода на западе будет в пределах +24...+26 градусов, в центре и частично на севере - +23...+25 градусов. Холоднее всего будет на востоке и юго-востоке, например:

в Харьковской и Луганской областях - +21...+23 градусов;

в Донецкой и Днепропетровской - +20...+22;

в Запорожской - +19...+21 градусов.

Интересно, что на юге, в частности, в Крыму и в Херсонской области термометры покажут тоже +19...+21.

В Киеве в субботу без дождей, ночью +12...+14 градусов, днем - +23...+25.

Прогноз погоды на 26 мая в Украине (meteo.gov.ua)

Итоги половины мая 2024 в Украине

Отметим, что синоптики уже успели подвести итоги погоды в первые две недели мая в Украине.

Так, по данным Укргидрометцентра, в первой декаде мая в Украине преобладала прохладная, временами холодная для середины мая сухая и ветреная погода. На большей части территории страны отмечались заморозки на поверхности почвы, высотой 2 см и в воздухе.

Как и первая неделя мая, вторая оказалась одной из самых сухих за последние 30 лет. В частности, в южных областях и прилегающих районах центральных и восточных областей продолжалась почвенная засуха (запасы влаги в метровом слое почвы снизились до 50 мм и менее).